المنتخب التونسي يوافق على مشاركة” فرجاني ساسي” مع الزمالك ضد المقاولون العرب

بعد المحاولات المتكررة من جانب رئيس نادي الزمالك مع مسئولي الاتحاد التونسي باستمرار اللاعب” فرجاني ساسي” مع النادي خلال الأيام المقبلة”، ليشارك في مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب .

قد كشف مصدر مسؤول بالنادي “الزمالك” أن الاتحاد التونسي قد أستجاب لرغبة رئيس النادي وجماهير القلعة البيضاء، وسوف يظل فرجاني ساسي مستمر في اللعب بين صفوف نادي الزمالك، ليشارك في مباريات النادي المقبلة يوم الأحد المقبل أمام نصر حسين داي الجزائري، ثم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي من المقرر أن تقام يوم الخميس 20 مارس المقبل، ثم يقوم اللاعب بالسفر إلي تونس عقب المباراة مباشرةً للمشاركة مع منتخب بلاده في البطولة الأفريقية .

وجدير بالذكر أن الجهاز الفني لنادى الزمالك يواجهة أزمة في نقص عدد اللاعيبه المحترفين بالنادي في الفترة المقبلة، وذلك لأنهم مضطرين للمغادرة لمشاركة منتخبات بلادهم في مباريات البطولة الأفريقية المقبلة.