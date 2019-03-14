بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مواجهات حاسمة بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تقام اليوم الخميس مباريات إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي، بالإضافة لمواجهتين بالدوري السعودي ضمن الأسبوع الـ24. الدوري الأوروبي دينامو كييف - تشيلسي 7:55 .. عبر قناة بى أن سبورت 1HD ريد بول سالزبورج - نابولي 7:55 .. عبر قناة بى أن سبورت 4 HD كراسنودار - فالنسيا 7:55.. عبر قناة بى أن سبورت 2 HD بنفيكا - دينامو زغرب 10:00 .. عبر قناة بى أن سبورت 5 HD انترناسيونالي - آ. فرانكفورت 10:00.. عبر قناة بى أن سبورت 4 HD Advertisements أرسنال - رين 10:00 .. عبر قناة بى أن سبورت 1HD فياريال - زينيت 10:00 .. عبر قناة بى أن سبورت 3 HD سلافيا براج - اشبيلية 10:00 .. عبر قناة بى أن سبورت 2 HD الدوري السعودي الفيصلي - القادسية 5:45 التعاون - الفتح 7:15 وتنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات السعودية الرياضية KSA

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