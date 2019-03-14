كريستيانو رونالدو مهدد بالإيقاف!

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مُهدّد بالإيقاف لمباراة واحدة، بعد طريقة إحتفاله أمس الأول الثلاثاء، بعد نهاية مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، بدوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو عمد على تقليد احتفالية مدرب أتلتيكو الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، التي قام بها في مباراة الذهاب، علماً أنه عوقب بعدها مالياً.

وذكرت الشبكة، حسب النشرة الرياضية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، سيفتح تحقيقًا جديًا في تصرف رونالدو، موضحة أن العقوبة قد لا تقتصر فقط على تغريمه، بل إيقافه أيضاً، لأنه تقصّد القيام بها رداً على سيميوني، ومثّل الموقف بطريقة مبالغ فيها.