شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحدد شروطه للإفراج عن المستحقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على الإفراج عن المستحقات المادية المجمدة لنجوم الفريق شريطة الصعود للمربع الذهبى بالدوري. وكان لاعبو الإسماعيلى قد طالبوا البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بالتدخل لإقناع رئيس النادى بالافراج عن المستحقات المالية المجمدة بقرار من رئيس النادى عقب وداع الفريق الاصفر لمنافسات دوري أبطال أفريقيا Advertisements ووافق عثمان على رفع الإيقاف شريطة العودة للمربع الذهبى للدوري لاسيما بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد واحتلال المركز السابع بالمسابقة المحلية . ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا مساء الأربعاء بتونس استعدادا لملاقاة الأفريقى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل .

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