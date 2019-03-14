شكرا لقرائتكم أخبار الدورى الايطالى يوم 14-3-2019 جاتوزو يفلت من عقوبة الايقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت أخبار الدورى الايطالى يوم 14-3-2019 عن افلات جينارو جاتوزو، مدرب ميلان، من عقوبة إيقاف كانت ستبعده عن مباراة قمة أمام إنتر ميلان، الأسبوع المقبل، بعد طرده أمام كييفو مطلع الأسبوع، وتم الاكتفاء بتحذيره وتغريمه ماليًا.

بيان لجنة الانضباط بالاتحاد الايطالى

وقالت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالى لكرة القدم فى بيان: أن جاتوزو ترك المنطقة الفنية وقام بإشارة استفزازية للاعب منافس، خلال الانتصار 2-1 على مستضيفه كييفو فى دورى الدرجة الأولى الإيطالى، يوم السبت.

وتم تغريم جاتوزو 15 ألف يورو (16932 دولارًا) ونال تحذيرًا. ويحتل ميلان المركز الثالث وسيواجه إنتر ميلان الرابع على ملعب سان سيرو، يوم الأحد.

وتم إيقاف جيان بييرو جاسبرينى، مدرب أتلانتا، مباراة واحدة لدفعه مسؤولًا فى سامبدوريا فى النفق المؤدى إلى غرف الملابس بعد طرده فى انتصار فريقه 2-1، يوم الأحد؛ بسبب احتجاجه على ركلة جزاء تم احتسابها لأصحاب الأرض.

وقال جاسبرينى خلال مؤتمر صحفى عقب المباراة: "أعرف ماسيمو إينكا (الأمين العام لنادى سامبدوريا) جيدًا، وكان فى مواجهتى وسد الطريق أمامى. دفعته برفق جانبًا.. هذا ما حدث، البقية مجرد أغنية كبيرة ورقص".

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ومع ذلك، فإن سامبدوريا منح رواية مختلفة. وقال أنطونيو رومى، مدير النادى: "لم يكن هناك أى غناء أو رقص أو استفزاز. كان هناك شهود أخبرونى أنه كانت هناك صفعة. سيقوم الاتحاد بمهمته". واعتذر جاتوزو، يوم الإثنين، بعد نشر فيديو للواقعة على العديد من مواقع الإنترنت.

مباريات الدورى الايطالى فى الاسبوع الـ 28

وتتضمن أخبار الدورى الايطالى يوم 14-3-2019 مباريات الاسبوع الـ 28 من مباريات الدورى حيث سيواجهه فريق يوفنتوس المتصدر قائمة الدورى جنوى يوم الجمعه، 15 من الشهر الجارى فى الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

سيستضيف يوم الاحد القادم فريق ميلان صاحب المركز الثالث فى الدورى الايطالى نظيرة الانتر ميلان صاحب المركز الرابع فى مباراة البقاء التى سيحتل الفائز فيها بالمركز الثالث وستقام المباراة فى الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى نفس اليوم سيواجهه فريق نابولى صاحب المركز الثانى نظيرة اودينيزى فى الساعة السابعه مساءًا.

أخبار الدورى الايطالى يوم 14-3-2019 جدول ترتيب الدورى

أخبار الدورى الايطالى يوم 14-3-2019 جدول ترتيب هدافى الدورى