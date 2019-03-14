أخبار الدورى الانجليزى 14-3-2019 موجهات الاسبوع الـ 31...

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جدة - عمرو شويل يشهد الدورى الانجليزى الاسبوع القادم اقامة 5 مباريات اياب وتأجل ثلاث اخرى ضمن منافسات الاسبوع الـ 31

مباريات الاسبوع الـ 31

أخبار الدورى الانجليزى 14-3-2019 سيشهد يوم 17 من الشهر الجارى اختتام الاسبوع 31 مباريات مهمة سيواجه فريق ليفربول الانجليزى المحترف بين صفوفة اللاعب المصرى محمد صلاح فريق فولهام صاحب المركز قبل الاخير فى الدورى الانجليزى فى مباراة مهمه يستطيع الريدز فيها تصدر الدورى مؤقتًا نظرًا لتاجيل مباراة مانشستر سيتى فى الدورى الانجليزى نظرًا لتزامنها مع مباراتهم امام سوانزى سيتى فى كأس الاتحاد الانجليزى وستقام المباراة على استاد كرافين كوتاج، ويواجهه فريق إيفرتون صاحب المركز قبل الاخير نضيرة تشيلسى فى مباراة فارقه لفريق يبخث فيها تشيلسى عن الفوز للوصول لـ 60 نقطة والصعود للمركز الخامس وتخطى مانشستر يونايتد

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سيستضيف بيرنلى فريق ليستر سيتى على استاد تيرف مور فى بحث كلاً الفريقين وخصوصًا بيرنلى فى الهروب من الهزيمه خاصة بعد خسارته امام ليفربول 4-2، ويلعب بورنموث الفريق صاحب الترتيب الـ12 فى الدورى امام نيوكاسل يونايتد وترتيبه 13 وهو الترتيب الذى يلاحق منافسه فلذلك ستكون مباراة شرسه لمحاولة بورنموث للحفاظ على ترتيبة ورغبة نيوكاسل يونايتد فى أن يرفع رصيده ل 37 نقطة ومن المقرر أن يكون اللقاء على ملعب فيتنس فيرست، ويواجه وست هام يونايتد نظيره هيديرسفيلد تاون صاحب المركز الاخير فى الدورى فى استاد لندن الأولمبى وسيتم اقامة هذه المباريات يوم 16 من الشهر الجاري.

أخبار الدورى الانجليزى 14-3-2019 جدول ترتيب الدورى الانجليزى

أخبار الدورى الانجليزى 14-3-2019 جدول هدافى الدورى الانجليزى