شكرا لقرائتكم اتفاق "جنتل مان" وراء مشاركة دوليو الزمالك أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم باتحاد الكرة، لاتفاق "جنتل مان" على السماح للاعبى الأبيض الدوليين الذين تم اختيارهم للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، بالمشاركة مع الزمالك فى مباراة المقاولون العرب، التى تم تأجيلها من 14 مارس الجارى إلي 20 من الشهر ذاته فى إطار منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، نظرًا لارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية والحاسمة لبطاقة التأهل لربع نهائي البطولة، والمقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجزائر.

وجاءت موافقة مسئولو الجبلاية على مشاركة ثلاثى الزمالك الدولى محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء فى مواجهة المقاولون العرب بالدورى قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة، بعد الحصول على موافقة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب، الذى أبدى موافقته على أن ينضم اللاعبين للمعسكر فور الانتهاء من مواجهة ذئاب الجبل، وذلك قبل السفر يوم 21 للنيجر استعدادا لمواجهة الأخير يوم 23 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.