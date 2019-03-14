شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ وبدر يسبقان بعثة الزمالك إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر فى الثالثة عصر اليوم القاهرة أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، ومحمد بدر المسئول المالي، متوجهين إلى الجزائر من أجل الترتيب لبعثة الفريق هناك قبل المواجهة المرتقبة للفريق الأبيض أمام نصر حسين داى فى الكونفيدرالية .

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب "5 يوليو" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.