شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبلغ لاعبيه بموعد أخر تدريب قبل السفر للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو نادى الزمالك لاعبيه، بموعد أخر تدريب فى القاهرة، قبل السفر إلى الجزائر غد الجمعة، فى إطار التحضيرات لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يخوض الأبيض تدريباته الجماعية صباح غدًا الجمعة على ملعب النادى، ثم السفر إلى الجزائر عقب أداء صلاة الجمعة، على متن طائرة خاصة.

وقرر مجلس الإدارة أن يرافق بعثة الفريق بالجزائر والتى سيترأسها اللواء علاء مقلد عضو المجلس، كلاً من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، لاسيما وأن تيجانا تولى من قبل رئاسة بعثة الفريق خلال رحلة أنجولا، التي خاض خلالها الزمالك مواجهة بترو أتليتكو في العاصمة لوندا، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، أحرزه حميد أحداد.