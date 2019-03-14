شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدوري الجديد 2019 / 2020 فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدوري الجديد فى الموسم المقبل 2019 – 2020 فى شهر سبتمبر المقبل. كسف مصدر أن انطلاق الدوري سيكون فى سبتمبر بسبب الارتباط ببطولة أمم افريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من21 يونيو حتي 19 يوليو ومن المرجح استكمال بطولة الدوري أو كأس مصر والسوبر للموسم الجاري بعد انتهائها. وإلى الآن لم يعلن اتحاد الكرة عن المواعيد الخاصة بإنتهاء بطولة الدوري للموسم الجاري أو كأس مصر.

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