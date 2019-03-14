شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يربط الإفراج عن المستحقات المالية بالصعود للمربع الذهبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على الافراج عن المستحقات المادية المجمدة لنجوم الفريق شريطة الصعود للمربع الذهبى بالدوري ، وكان لاعبو االدراويش قد طالبوا البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق بالتدخل لإقناع رئيس النادى بالافراج عن المستحقات المالية المجمدة بقرار من رئيس النادى عقب وداع الفريق الاصفر لمنافسات دوري أبطال أفريقيا

ووافق عثمان على رفع الإيقاف شريطة العودة للمربع الذهبى للدوري لاسيما بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد واحتلال المركز السابع بالمسابقة المحلية .

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ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا مساء الأربعاء بتونس استعدادا لملاقاة الأفريقى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل .