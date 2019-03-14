رياضة | زيدان يحسم مستقبل نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مستقبل نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب اللاعب البرازيلي مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد وصول الكثير من العروض للتعاقد معه.

ويسعى زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد لإنشاء ثورة داخل الفريق في الفترة القادمة، والتعاقد مع بعض النجوم لاستعادة الحصول على الألقاب في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الدون بالون، إن زيدان يرفض رحيل مارسيلو عن صفوف الفريق، وسوف يعتمد على الظهير البرازيلي بشكل أساسي.

ويرغب بيريز رئيس نادي ريال مدريد في رحيل مارسيلو، خاصة بعد تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم قدرته على العودة مجدداً لتشكيل الفريق.