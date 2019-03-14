رياضة | تشيلسي يحسم مصير هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يحسم مصير هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة espn، إن تشيلسي حدد مستقبل هازارد مع الفريق، حيث لا يريد اللاعب تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وحدد مسئولو نادي تشيلسي مبلغ قيمته 100 مليون يورو، من أجل الإستغناء عن اللاعب البلجيكي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وأنه لن يقبل باي عروض اقل من ذلك.

ووعد بيريز رئيس نادي ريال مدريد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، بأنه سوف يتعاقد له مع لاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي.