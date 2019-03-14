رياضة | زيدان يحدد الصفقة الثالثة للريال في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد الصفقة الثالثة للريال في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رغبته في التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الميرور، إن زيدان معجب بأداء اللاعب في السنوات الأخيرة، خاصة بأنه يتطور دائما مع نادي توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويريد زيدان تدعيم خط الوسط لريال مدريد، بعد انخفاض مستوى الثلاثي الذي جلب البطولات في السنوات الأخيرة، وكثرة الإصابات داخل الفريق.

ويسعى نادي ريال مدريد لخوض ميركاتو صيفي تاريخي، حيث سيشهد الموسم القادم تغيرات كبيرة داخل كتيبة الفريق الملكي، بعد تدهور أداء النادي هذا الموسم.