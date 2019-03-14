رياضة | وكيل نجم توتنهام يعلق على مفاوضات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل نجم توتنهام يعلق على مفاوضات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهرب مارتن شوتس، وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير ، من الرد على أنباء اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وكيل نجم توتنهام في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية : إنه لا يريد التكهن حول مستقبل إريكسن ، مشيراً إلى أن اللاعب يركز فقط على الملعب.

وكشف عن اهتمام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع إريكسن باعتباره الخيار الأفضل نظرًا لأن عقده مع توتنهام سينتهي بعد 12 شهرًا.

ويشعر نادي توتنهام بالقلق من رحيل كريستيان إريكسن في نهاية الموسم الجاري.