رياضة | موعد مباراة نابولي وسالزبورج اليوم الخميس 14 مارس في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نابولي وسالزبورج اليوم الخميس 14 مارس في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي نابولي الإيطالي، منافسه فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.

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وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين نابولي الإيطالي ضد فريق سالزبورج النمساوي عبر قناة بين سبورت الرياضية 4 HD، وذلك سوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق أحمد فؤاد.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 3-0 لنادي نابولي الإيطالي على حساب سالزبورج النمساوي، ويرغب الفريق الإيطالي في تكرار الفوز خارج ملعبه.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي نابولي الإيطالي، ضد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.