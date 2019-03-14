شكرا لقرائتكم أخبار الدورى الاسبانى يوم 14-3-2019 زيدان يعود للريال ومباريات الاسبوع الـ28... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد أخبار الدورى الاسبانى يوم 14-3-2019 بداية الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد التدريب الأول مع الملكى، بعد عودته خلفاً للأرجنتينى سانتياجو سولارى التى تمت إقالته بسبب سوء النتائج وضياع المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجارى.

أخبار الدورى الاسبانى يوم 14-3-2019 عن المران الاول مع زيزو

وفقاً لما نشره الموقع الرسمى للنادى، أن الفرنسى زين الدين زيدان يقود المران الجماعى الأول لفريق ريال مدريد استعداداً لمباراة سيلتا فيجو المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدورى الأسبانى على ملعب "سانتياجو برنابيو".

والمثير فى الأمر، أن الفرنسى زين الدين زيدان كان قد قاد أخر مباراة له مع ريال مدريد ضد سيلتا فيجو فى الدورى الأسبانى قبل تقديم إستقالته وسيعود بعد 308 يوم لمواجهة نفس المنافس على مقاعد البدلاء بملعب "سانتياجو برنابيو".

وقرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد استعادة الفرنسى زين الدين زيدان إلى مقعد القيادة الفنية للمرينجى بعقد مدته 3 سنوات حتى يونيو 2022، من أجل تعديل الأوضاع وإستعادة الثقة مع منحه صلاحيات كاملة حول الأمور الرياضية والفنية المتعلقة بالفريق الأول ودعمه الكامل فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لبناء فريق قادر على حصد البطولات من جديد.

أخبار الدورى الاسبانى يوم 14-3-2019 مباريات الاسبوع الـ 28 من الدورى الاسبانى

يواجهه فريق ريال مدريد سيلتا فيجو يوم السبت، 16 من الشهر الجارى بملعب "سانتياجو برنابيو" فى مباراة مهمه جدًا خصوصًا بعد عودة الفرنسى زين الدين وتقليس فارق النقاط الـ12 التى تفصل بينهم وبين المتصدر برشلونة والعودة مره اخرى للمنافسة بعد موسم وصف بالكارثى مع المدير الفنى السابق سانتياجو سولاري.

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ويواجهه فى نفس اليوم فريق أتليتكو مدريد فريق أتليتيكو بلباو فى محاولات الفريق الاول وصيف برشلونة فى المحافظة على مكانته فى الدورى الاسباني.

و يستضيف ريال بيتس برشلونة الفريق الكتالونى المتصدر قائمة الدورى الاسبانى بفارق 7 نقاط عن وصيفه اتليتكو مدريد على ملعب بنيتو فيلامارين يوم الاحد، 17 من الشهر الجاري.

أخبار الدورى الاسبانى يوم 14-3-2019 جدول ترتيب الدورى

أخبار الدورى الاسبانى يوم 14-3-2019 جدول هدافى الدورى