شكرا لقرائتكم انطلاق الموسم الجديد للدورى المصرى سبتمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدوري الجديد فى الموسم المقبل 2019 – 2020 فى شهر سبتمبر المقبل.
كشف مصدر بالجبلاية أن انطلاق الدوري سيكون فى سبتمبر بسبب الارتباط ببطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من21 يونيو حتى 19 يوليو ومن المرجح استكمال بطولة الدوري أو كأس مصر والسوبر للموسم الجاري بعدها.
وإلى الآن لم يعلن اتحاد الكرة عن المواعيد الخاصة بانتهاء بطولة الدوري للموسم الجاري أو كأس مصر.
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