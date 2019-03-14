شكرا لقرائتكم خبر عن هدف + وقفة = حميد أحداد فى 13 مباراة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الساعات الماضية توقيع عقوبة مالية على حميد أحداد لاعب فريق الزمالك ، تقدر بـ 300 ألف جنيه، بعد وقوفه على الكرة فى مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من الكونفدرالية الأفريقية والتى أنتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

ورغم أن أحداد كشف أنه فعل ذلك كرد اعتبار لفريقه وما حدث له فى مباراته الماضية أمام الفريق الكينى على أرضه، إلا أنه تم توقيع العقوبة عليه .

وبعد توقيع العقوبة على اللاعب نرصد أهم ما قدمه اللاعب مع الفريق الابيض منذ الانضمام إليه .

Advertisements

تحمل مباراة جورماهيا رقم 13 للاعب المغربى مع الفريق، حيث شارك فى 12 مباراة قبل مواجهة الكونفدرالية أمام جورماهيا .

وجاءت مشاركة أحداد بواقع 6 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز و 6 مباريات فى الكونفدرالية ومباراة فى كأس زايد للأندية العربية.

ولم يسجل خلال مشواره مع الزمالك سوى هدف واحد فقط كان أمام بترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الماضية من البطولة الأفريقية .