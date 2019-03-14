مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

أسامة حافظ يقام اليوم الخميس مباريات بالدوري الأوروبي وأبرزها.. الدوري الأوروبي 2018/2019 Advertisements

ريد بول سالزبورج مع نابولي 7:55 مساء

كراسنودار مع فالنسيا 7:55 مساء

دينامو كييف مع تشيلسي 7:55 مساء

انتر ميلان مع آينتراخت فرانكفورت 10:00 مساء

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