رياضة | موعد مباراة إنتر ميلان وإينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14 مارس في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إنتر ميلان وإينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 14 مارس في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد منافسه فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرغب الفريق الإيطالي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وذلك للعودة في الحصول والصعود على المنصة الأوروبية.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي إنتر ميلان :-

في حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

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في خط الدفاع : سكرينيار – دي فري – سواريس - أسامواه.

في خط الوسط : بروزوفيتش – فيتشينو – بوليتانو – فاليرو - بيريسيتش.

في خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 0-0، بين فرانكفورت وفريق إنتر ميلان الإيطالي، ويرغب الفريق الإيطالي في الفوز على ملعبه "السان سيرو".

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضد فريق فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.