رياضة | موعد مباراة أرسنال ضد رين اليوم الخميس 14 مارس في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال ضد رين اليوم الخميس 14 مارس في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي أرسنال الإنجليزي، منافسه فريق رين الفرنسي، اليوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرغب الفريق الإنجليزي في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من أجل استعادة الألقاب الأوروبية بعد سنوات كثيرة من الغياب، وتعويض خروجه في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي أرسنال كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

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خط الدفاع : نيلس - كوسينلي - موستافي - مونريال.

خط الوسط : تشاكا - توريرا - رامسي - اوزيل.

خط الهجوم : أوباميانج - لاكازيت.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بنتيجة 3-1 لنادي رين الفرنسي، ضد فريق أرسنال الإنجليزي في فرنسا، وتعرض سوكراتس للطرد خلال اللقاء.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي أرسنال الإنجليزي، ضد فريق رين الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.