رياضة | موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف اليوم الخميس 14 مارس والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ودينامو كييف اليوم الخميس 14 مارس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي تشيلسي مباراة نارية أمام دينامو كييف الأوكراني مساء اليوم الخميس 14 مارس 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات إياب دور 16 من الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ويلتقي دينامو كييف على أرضه مع تشيلسي اليوم الخميس في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة و8:55 بتوقيت مكة المكرمة و9:55 بتوقيت الإمارات.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح تشيلسي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهنا على ملعب الستامفورد بريدج بانجلترا وسجل الثلاثية؛ رودريجيز وويليان وأودي.

وستكون مباراة تشيلسي مع دينامو كييف في الدوري الأوروبي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق خالد الغول وهناك قنوات أخرى ستنقل اللقاء مثل؛ BT Sport 3 HD وقناة RMC Sport 1 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة القوية التي ستجمع تشيلسي مع دينامو كييف عبر موقع الخليج 365 الرياضي، حيث يأمل الفريق الأوكراني تعويض هزيمته في الذهاب على خطى الفرق في دوري الأبطال هذا العام.