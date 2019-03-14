رياضة | مدرب ليون: ميسي السبب في توديع دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليون: ميسي السبب في توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد برونو جينيسيو المدير الفني لأولمبيك ليون كثيرًا بدور الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان سببًا رئيسيًا في خسارة فريقه أمام برشلونة وذلك عقب الخسارة من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة".

وقال جينيسيو في تصريحات لمحطة راديو مونت كارلو الفرنسية: "لقد أثبت ميسي أنه واحد من أفضل لاعبي العالم، إنه عبقري، برشلونة يعتمد عليه كثيرًا وأعتقد أنه بدأ يدخل أجواء دوري أبطال أوروبا".

وعن الخسارة الثقيلة لفريقه، قال جينيسيو: "لقد اختلف الآداء على مدار المباراة، عانينا كثيرًا في الشوط الأول بشأن الضغط على برشلونة وتحسن مستوانا نسبيا في الشوط الثاني وعاد إلينا الأمل وتسرب الشك للمنافس لمدة ربع ساعة قبل أن ينجحوا في تسجيل الهدف الثالث".

واختتم جينيسيو تصريحاته قائلاً : "لقد خططنا للعب بدفاع ضاغط ومتقدم إلا أننا لم ننجح بفضل الإمكانيات الكبيرة للاعبي برشلونة، تميزنا لبعض الوقت في الشوط الثاني ولكن بعد الهدف الثالث أصبحت المهمة مستحيلة".