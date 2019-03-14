رياضة | خماسية ليون تضمن لبرشلونة المنافسة على جميع الألقاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خماسية ليون تضمن لبرشلونة المنافسة على جميع الألقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد فوزه الكاسح على ليون الفرنسي بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان الاربعاء على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات إياب دور الستة عشر من البطولة.

والتحق رفقاء البولجا ليونيل ميسي بركب المتأهلين إلى الدور المقبل بعد أن قدموا عرضاً رائعاً قاده المايسترو فالفيردي من خارج الخطوط وتولى العزف أفضل لاعب في العالم في خمسة مناسبات مع لويس سواريز وفيليب كوتينيو وباقي الرفاق.

وتمكن البولجا من قيادة فريقه للسير بخطى ثابته نحو تحقيق الحلم الغائب عن الفريق منذ العام 2015 وهو التشامبيونزليج خاصةً وأن البرغوث الأرجنتيني سبق وأن وعد الجمهور في بداية الموسم أن التحدي الأهم بالنسبة له هو الفوز بذات الأذنين.

وضمن الفوز الذي حققه برشلونة اليوم منافسة الفريق على جميع البطولات الممكنة ففي الليجا أصبح التتويج أقرب أكثر من أي وقت مضى خاصةً بعد الفوز على ريال مدريد في الجولة ما قبل الماضية وزيادة الفارق معه لإثني عشر نقطة وإنهاء حلم الدوري إكلينيكاً.

وفي كأس ملك إسبانيا قاد ميسي برشلونة للمباراة النهائية على حساب الملكي ريال مدريد فعلى الرغم من غياب ميسي عن مباراة الذهاب التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ومشاركته في الشوط الثاني إلا أنه مثل خطراً حقيقياً وكان مصدر إزعاج واضح لدفاعات الملكي قبل أن يساعد فريقه بالتحركات السحرية في حسم الإياب بثلاثية نظيفة.

وحملت مباراة برشلونة وليون نبأ سار بالنسبة لميسي تمثل في وصوله إلى الرقم 131 فيما يخص مشاركاته مع البلوجرانا ليتخطى رقم الرسام أندرييس إنييستا الذي خاض 130 ووصل إلى المركز الثاني خلف زرقاء اليمامة تشافي هيرنانديز الذي شارك بقميص برشلونة في 151 مباراة بالأبطال.

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تحقيق رقم جديد

وبعد خروج بايرن ميونخ من دور الستة عشر أمام وصيف بطل النسخة الماضية ليفربول الأنجليزي أصبح برشلونة الفريق الوحيد الذي لم يخسر اي لقاء في دوري أبطال أوروبا هذا العام بالإضافة إلى أنه أصبح الاسباني الوحيد الذي يصل إلى ربع النهائي بجانب فريق هولندي وآخر برتغالي وإيطالي وأربعة فرق إنجليز.

فالفيردي يرد على المشككين

دائماً ما يتعرض إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا إلى إنتقادات لاذعة من الجماهير بسبب أنظمة المداورة التي يقوم بها وإعتماده على إراحة بعض النجوم في مباريات هامة وحساسة من عمر الموسم لكن أرقام فالفيردي تعتبر دليل قاطع على أنه مدرب كبير قادر على قيادة البلوجرانا لمنصات التتويج.

ميسي وسابقة تاريخية للمرة الأولى

وشهدت مباراة برشلونة وليون تحقيق ميسي لرقم مميز تمثل في أن هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها اللاعب ان يسجل هدفين ويصنع مثلهما في نفس المباراة.

فهل تنجح ارقام ميسي وفالفيردي في قيادة برشلونة لبر الأمان ام سينتهي الموسم نهاية دراماتيكية ؟