رياضة | ميسي يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفاجئ كريستيانو رونالدو بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو سجل "هاتريك" في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد 3 - 0، رغم فوز الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب.

وقال ميسي في تصريحات صحفية، :"كريستيانو رونالدو امضى ليلة سحرية أمام أتلتيكو مدريد، ما فعله يوفنتوس وكريستيانو امر مُثير للإعجاب، مفاجئة كبرى توقعت ان اتليتكو كان اقوى لكن يوفنتوس استطاع إقصائه".

Advertisements

وتابع، :"كريستيانو يوم الامس كان رائعاً، فقد قدم ليلة كبيرة وسجل 3 أهداف ساهم بهم في تأهل السيدة العجوز للدور ربع النهائي".

وأضاف الأرجنتيني، :"يجب ان نكون مرتاحين البال ونرى خصمنا الدور المقبل ويجب علينا الاستعداد للصعوبات القادمة الأن".

وعلق ميسي على الفرق المتأهله لدور الثمانية قائلاً، :"السيتي واليوفي فريقان جيدان للغاية واياكس فريق كبير مع الشباب، جميع الفرق معقدة للغاية يجب ان نستعد وهذا هو الجزء الصعب الان".

وقاد ميسي برشلونة للفوز على ليون الفرنسي 5 - 1، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهم في المباراة التي أقيمت على "كامب نو".