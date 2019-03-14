رياضة | نوير: الهدف الثاني كان قاتلا والنتيجة عادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوير: الهدف الثاني كان قاتلا والنتيجة عادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ عقب الخسارة من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة بأن الهدف الثاني كان قاتلا االنتيجو كانت غير متوقعة.

وقال نوير في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أردت الضغط على ماني لكنه قام بعمل رائع بعدما استدار بجسده وهو ما لم أتوقعه".

وأضاف :"انتصار ليفربول مستحق لأننا افتقرنا للقوة اللازمة والقدرة على خلق العديد من الفرص، لذا كانت النتيجة عادلة".

واختتم نوير تصريحاته قائلاً : "دخلنا المباراة بحافز كبير، وكنا متحمسين بعد معادلة النتيجة في البداية لكن الهدف الثاني كان قاتلًا".