شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» ينهي زيارة الملاعب المرشحة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت لجنة متابعة الملاعب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الأربعاء، من زيارة الملاعب المصرية العشرة المرشحة لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

وأجرت اللجنة عدة جولات بملاعب البطولة في مختلف المحافظات، وكان ختام الجولات في الإسكندرية، لمعاينة ملاعب البطولة والتدريب، قبل تقديم تقرير بشأن التجهيزات التي تقام بمختلف الملاعب وسير الأمور بطريقة جيدة.

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وتواجد محمد فضل مدير البطولة وأحمد مجاهد المنسق العام للجنة المنظمة ببطولة كأس الأمم، مع اللجنة في زياراتها للملاعب، بجانب مجدي عبدالغني المشرف على لجنة الملاعب، وأحمد عبدالله مدير اللجنة.

كما أجرت لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع مسئولي اللجنة المنظمة المحلية للبطولة القارية، زيارة تفقدية لمكان إقامة قرعة البطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة كأس الأمم، يوم 12 أبريل المقبل بمنطقة أهرامات الجيزة وأبوالهول، وذلك بحضور عدد كبير من أهم الشخصيات الرياضية في العالم.

وتتابع اللجنة المكلفة من الكاف لمتابعة استعدادات مصر لكأس الأمم، جميع الترتيبات الخاصة بحفل القرعة والاطلاع على كافة التجهيزات والتأكد من سير العمل بالصورة الملائمة ليخرج الحفل بصورة مبهرة معبرا عن حضارة مصر التاريخية التي تعد حجرا أساسيا في بناء القارة، وقرارها بإقامة القرعة في هذه المنطقة الساحرة لتوجيه رسالة للعالم بأن مصر الحضارة والتاريخ جاهزة لاستقبال العالم بالكامل