شكرا لقرائتكم الزمالك يلجأ للإسماعيلى قبل رحلة الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان مسئولو الزمالك بنظرائهم فى نادي الإسماعيلى لتسهيل رحلة الفريق الأبيض فى الجزائر، لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

وأجرى الجهاز الإدارى للقلعة البيضاء العديد من الاتصالات بطارق أبو الليل المدير الإدارى للدراويش، للحصول على أرقام بعض المسئولون بشركة مقاولات مصرية كبرى متواجدة بالجزائر، وذلك من أجل توفير كافة سبل الراحة لبعثة الأبيض، خاصة وأن تلك الشركة ساهمت فى تسهيل رحلة الإسماعيلى خلال تواجده بالجزائر لمواجهة شباب قسنطينة بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الجزائرى بنتيجة 3/2.