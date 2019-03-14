شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول يوم 14-3-2019 حول امكانية رحيل كلوب عن تدريب الريدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار ليفربول يوم 14-3-2019 العديد من الأحداث سواء على المستوى الإداري أو الفني، حديث ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، أن غياب البطولات عن الفريق الأحمر لسنوات طويلة، هو سبب ضغطه وتوتره، هذا بالإضافة إلى حديث مدرب الفريق يورجن كلوب حول امكانية رحيله عن تدريب الريدز.

لاعب اليونايتد السابق : غياب البطولات سبب توتر ليفربول

ومن أخبار ليفربول اليوم حديث ريو فيردناند نجم مانشستر يونايتد السابق، أن غياب البطولات عن فريق الريدز لسنوات طويلة، هو سبب ضغطه وتوتره .

أكد أسطورة مانشستر يونايتد خلال تصريحات لبرنامج talkesport البريطاني: "ليفربول يقدم موسمًا جيدًا للغاية ويجب عليهم استغلال كل فرصة متاحة لتحقيق أي لقب".

وتابع: "اشعر وأن الريدز أكثر توترًا في المباريات الكبرى وهذا الأمر مفهومًا لأن الجمهور ينتظر بطولة كبرى منذ سنوات وهو ما لم يتحقق".

وأردف: "بايرن في مرحلة انتقالية وأفضل لاعبيهم حتى الآن هما آرين روبن وفرانك ريبيري ولم يعد مستواهم كما كان في السابق. أعتقد أن تأهل البافاري سيكون مفاجأة بالنسبة لي".

واختتم نجم مانشستر يونايتد حديثه: "بايرن ميونخ كان يستحق الفوز بهذه البطولة أكثر من مرة في وقت سابق لولا إصابات نجومه في مباريات هامة".

جدير بالذكر أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري الإنجليزي منذ 1990، بالإضافة إلى أن آخر تتويج بدوري أبطال أوروبا في 2005 بعد التغلب على ميلان.

كلوب يتحدث عن امكانية رحيله عن ليفربول

ومن أخبار ليفربول اليوم، حديث المدرب الألماني يورجن كلوب عن الأجواء المتوترة والمضغوطة التي يعيشها الفريق الأحمر حالياً، هذا بالإضافة إلى فرصة وامكانية رحيله عن النادي في نهاية هذا الموسم.

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حيث أكد المدرب الألماني يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، أنه يرفض الربط بين تعثرات ليفربول الأخيرة والضغط الملقى عليه للتتويج بالألقاب. .

وأضاف“في المؤتمرات الصحفية يكون السؤال نفسه ويحصلوا على نفس الإجابات ، نحن لسنا تحت الضغط ، الأجواء رائعة في النادي ، أعلم بأني بحاجة ".لتحقيق النجاح ، لكن لا يوجد أي ضغط

وعن إمكانية طرده من منصبه قال يورجن كلوب “لا يوجد سوى عدد قليل من المشجعين يرغبون في رحيلي، نحن نواجه أقوى المنافسين في مسابقة الدوري الإنجليزي الدوري وعلى رأسهم مانشستر سيتي”.