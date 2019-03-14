شكرا لقرائتكم أخبار الأهلى يوم 14-3-2019 جوزيه بمران المارد الاحمر وصفقه جديدة للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضمت أخبار الأهلى يوم 14-3-2019 عن تأدية محمد الشناوى حارس الفريق مران تأهيلى بالجيم، فيما ظهر الثنائى على لطفى وأحمد طارق سليمان فى تدريبات حراس المرمى مع مران فريقهم الجماعى الذى اقيم امس على ملعب التتش بالجزيرة.

تفاصيل تدريبات الأهلى

وجاء ضمن أخبار الأهلى يوم 14-3-2019 عن تأدية حمدى فتحى لاعب الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي.

ويعانى حمدى فتحى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الأهلى أمام بتروجت ولم يتمكن من استكمال اللقاء، حيث سيغيب لمدة ٦ أسابيع.

وفى ذات السياق أدى وليد سليمان برنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة التى يعانى منها حيث خاض تدريبات مكثفة تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق.

ويعانى وليد سليمان من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة تعرض لها فى مباراة شبيبة الساورة فى شهر يناير الماضي.

محاضرة قصيرة من لاسرتى

وجاء ضمن أخبار الأهلى يوم 14-3-2019 أن مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى عقد محاضرة قصيرة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بتقديم اقصى جهد فى مواجهة الساورة المقبلة والتى يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها لضمان التأهل للدور التالي.

كما حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على حضور مران فريقه امس المقام على ملعب التتش بالجزيرة لتحفيز اللاعبين،قبل مواجهة شبيبة الساورة.

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وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على احوال الفريق، وكذلك مع وليد سليمان لاعب الفريق للوقوف على اخر مستجدات اصابته.

أخبار الأهلى يوم 14-3-2019 جوزيه فى تدريبات المارد الاحمر

كما تواجد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلي، فى مران الفريق الأحمر امس، وحرص جوزيه على التواجد فى المران لدعم ومؤزاة الفريق قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري، وصافح جوزيه محمود الخطيب رئيس النادى والمتواجد فى المران ولاعبى الأهلى الذين حرصوا على استقباله بحفاوة.

عقد الأورجويانى مارتن لاسارتى جلسة مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير، على هامش زيارة الأخير لمران الأحمر وقام لاسارتى بعمل لقطة مثيرة فور مصافحته جوزيه، حيث قام بالمسح على يديه وكتفه تيمنآ بالأسطورة البرتغالية،واملا فى تحقيق نجاحات تضاهى التى حققها جوزيه مع الفريق الأحمر.

الأهلى يضم صبيحه سرًا

كما تضمنت أخبار الأهلى يوم 14-3-2019 عن فى أتفق مسئولو المارد الاحمر فى سريه تامه مع نظرائهم فى النصر على ضم المدافع أحمد صبيحة، والذى يعد أفضل مدافع فى دورى الدرجة الثانية هذا الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل لتدعيم الدفاع الأحمر.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أجرى اتصالاً هاتفياً بسيد عيد المدير الفنى للنصر، استعلم خلالها عن مستوى صبيحة، واستفسر عن أبرز سماته الفنية، ليؤكد له الأخير أنه موهبة كبيرة لن تقل عن عمار حمدي، الذى ضمه الأهلى من النصر، كما أنه يتميز بإجادة الألعاب الهوائية والتمرير الدقيق وبناء الهجمات بدقة.

وأضاف المصدر أن هناك جلسة ستجمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع إدارة النصر خلال الفترة القادمة، لبحث مطالبهم المادية لبيع أحمد صبيحة فى ظل وجود اقتناع تام بضرورة ضم اللاعب، خاصة بعد الاستقرار على عدم تجديد عقد محمد نجيب.