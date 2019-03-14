شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يستضيف دمنهور على زعامة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ22 للقسم الثانى بالمجموعة الثالثة بـ7 مباريات غاية فى القوة حيث يستضيف طنطا المتصدر برصيد 39 نقطة فريق دمنهور صاحب المركز الثاني بالمجموعة برصيد 38 نقطة فى لقاء الزعامة . فى الوقت نفسه يسعي الرجاء المطروحي لإيقاف نزيف النقاط وذلك عندما يحل ضيفا علي استاد بلدية المحلة ، فيما يبحث غزل المحلة إستغلال مواجهات الكبار بتحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض عندما يحل ضيفا علي أبوقير للأسمدة . Advertisements وفي استاد الاسكندرية يسعي الدكتور أحمد عاشور المدير الفني الجديد لفاركو لإيقاف قطار الفريق المتجه لدوري القسم الثالث عندما يستضيف المنصورة في الوقت الذي يخرج فيه الأوليمبي السكندري لملاقاة الحمام المطروحي، وفي صراع الهبوط للقسم الثالث يواجه كفر الشيخ مركز شباب تلا ، في الوقت الذي يلتقى فيه سيدي سالم فريق الجزيرة المطروحي .

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