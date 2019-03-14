شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة جامعة الأزهر بمشاركة 15 منتخبا أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم بطولة جامعة الأزهر الافريقية بمشاركة 15 منتخبا من جامعات افريقيا وذلك تحت اشراف مجلس إدارة اتحاد الكرة وعزمي مجاهد مسئول التنظيم بالبطولة . أكد عزمي مجاهد أن البطولة تقام بنظام خروج المغلوب علي أن يقام اللقاء النهائي باستاد الكلية الحربية في حضور مجلس الجبلاية وعدد من نجوم الكرة المصرية. أضاف مجاهد أن لجنة الحكام تشرف على إدارة المباريات بجامعة الأزهر وتم إختيار حكام لإدارة المباريات .

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