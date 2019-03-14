شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات حاسمة فى الأسبوع الـ22 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 6 مباريات فى الأسبوع الـ22 للمجموعة الثانية " القاهرة والقناة " للقسم الثانى غاية فى القوة والندية . يحل أف سي مصر متصدر المجموعة برصيد 43 نقطة ضيفا ثقيلا علي بورتو السويس الذي يسعي للهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث ، في الوقت الذي يخرج فيه الترسانة صاحب المركز الثانى برصيد 42 نقطة لمواجهة جمهورية شبين بإستاد جامعة المنوفية فى لقاء صعب للشواكيش، بينما يواجه القناة فريق كوكاكولا . Advertisements فى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف النصر القاهري فريق المريخ البورسعيدي، بينما يحل الشمس ضيفا ثقيلا علي سيراميكا كليوباترا ويواجه دمياط فريق أبى صقل .

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