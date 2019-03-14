شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 27 بدورى عمومى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس، منافسات قوية فى إطار الجولة الـ 27 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع الشمس، 6 أكتوبر مع أصحاب الجياد، الأهلى مع المنصورة، الزهور مع هليوليدو .
كما تشهد نفس الجولة لقاءات ايضا بين كلا من ، الجزيرة مع سموحة ، الطيران مع المعادى، مدينة نصر مع النصر .
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