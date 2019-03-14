موعد مباراة الاهلي القادمة ضد شبيبة الساورة الجزائري .. شاهد بالتوقيت جدول مباريات الأهلي 2019 في...

سنقدم لكم الآن جدول مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري وكاس مصر ودوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حسب ما اعلن اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي لكرة القادم، سنتعرف على مباراة الأهلي القادمة، ويواصل الأهلي بصفقاته الجديدة ومدربه الجديد المنافسة على ثلاثة جبهات وثلاث بطولات، ويمني عشاق نادي القرن أن يحصل فريقهم على البطولات خلال هذا الموسم.

الأهلي ينافس كلاً من الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري المصري لكرة القدم، ويحاول الأهلي الفوز بالدوري الـ 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، بينما سيكون على الشياطين الحمر استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، خاصة بعد هسارة الفرق للقب أخر نسختين في المباراة الأخيرة في 2017 أمام الوداد المغربي، وفي 2018 أمام الترجي التونسي، يذكر أن أخر فوز للأهلي بالبطولة كان عام 2013.

موعد مباراة الاهلي القادمة

المباراة الموعد التوقيت “القاهرة الاهلي – الداخلية الأربعاء 20 فبراير 20:00 الجونة – الأهلي الأحد 24 فبراير 16:00 الأهلي – بيراميدز “كأس مصر” الخميس 28 فبراير 19:00 الاهلي – بتروجيت 4 مارس 19:00 فيتا كلوب – الاهلي 9 مارس 18:00 الاهلي – شباب الساورة 16 مارس 18:00 الاهلي – الزمالك 30 مارس 19:00 الأهلي – بيراميدز 18 أبريل 19:00 الأهلي – المصري 22 أبريل 19:00

تلك هي مواعيد مباريات النادي التي تم تحديدها من اتحاد الكرة المصري، ويمكنك بالتاريخ معرفة مباراة الاهلي القادمة، وما يخص موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كاس مصر التي أقر موعدها اتحاد الكرة، إلي الآن لم يتأكد لعب المباراة خاصة أن الاجتماع الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة موعد المباراة سيحدد بشكل كبير هل ستلعب المباراة أم لا.

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موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

بعد تعثر الأهلي ضد فيتا كلوب بالهزيمة الجولة الماضية، يلتقي الأهلي ضد شبيبة الساورة يوم 16 مارس القادم في الجولة الحاسمة والأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

الأهلي سيبحث عن الفوز فقط لا غير خلال تلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين حيث لا بديل عن الفوز لضمان الصعود.

وتلقى النادي الأهلي هزيمتين مفاجئتين في أخر لقاءين في البطولة خارج ملعبه أمام سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونجولي ليتأزم موقف الفريق نحو الصعود لربع نهائي البطولة.