تعرف على موعد وتفاصيل قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب- أمير فرج:
حسم فريقا برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، تأهلهما إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب أولمبيك ليون الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني.
وتأتي قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال الفرق المتأهلة لهذا الدور بـ8 فرق، من دور الـ16 عقب مواجهات نارية شهدت خروج عددًا من الفرق الكبرى، وتكرار سيناريو الريمونتادا.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لإجراء قرعة ربع نهائي ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تأهل 8 أندية لربع النهائي، حيث تجرى القرعة يوم الجمعة المقبل.
وبالتفصيل تقام القرعة...
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