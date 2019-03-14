نشرة الأربعاء.. 6 ملاعب لكأس الأمم.. أزمة المنشطات.. ولقاء لاساراتي وجوزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية التي حدثت على الساحة خلال يوم الأربعاء.

كاف يختار هدف لاعب الإسماعيلي ضمن الأفضل بدوري الأبطال

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي أمام مازيمبي الكونغولي ضمن أفضل خمسة أهداف بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة.

الاستقرار على 6 ملاعب لأمم أفريقيا

أكد مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على لجنة الملاعب الخاصة بكأس أمم أفريقيا 2019، أن لجنة التفتيش الخاصة بالاتحاد الأفريقي "كاف" حددت الملاعب النهائية المستضيفة للمسابقة.

فيديو: استقبال طريف من لاسارتي لمانويل جوزيه بمران الأهلي

نشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو طريفًا من استقبال المدير الفني لفريقه مارتن لاسارتي لنظيره الأسبق مانويل جوزيه على هامش المران.

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الكشف عن نظام عمل المتطوعين في أمم إفريقياً قريباً

أكد محمد فضل المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم الإفريقية أن الكشف عن نظام عمل المتطوعين للعمل في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر الصيف المقبل سيكون خلال وقت قريب للغاية.

أول رد رسمي من الزمالك على أزمة "منشطات طارق حامد"

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الزمالك، إنه لا اساس من الصحة لما أثير في أحد المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية بخصوص إيجابية بعض عينات التحليل للاعبي الفريق التي تم سحبها بعد انتهاء مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، التي أقيمت الأحد الماضي.

صور: مناوشات بين جماهير ليون والشرطة في كتالونيا

نشبت مناوشات مساء اليوم الأربعاء بين جماهير فريق ليون والشرطة الاسبانية في إقليم كتالونيا.

الاتحاد التونسي يوافق على مشاركة ساسي أمام المقاولون العرب

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم موافقته على مشاركة فرجاني ساسي مع الزمالك أمام المقاولون العرب قبل الانضمام لمعسكر الفريق خلال التوقف الدولي في مارس الجاري.