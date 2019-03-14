مانشستر سيتي يكافيء برناردو سيلفا بعقد جديد

توصلت إدارة مانشستر سيتي لاتفاق رسمي، مساء اليوم الاربعاء، مع صانع الألعاب الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، لتمديد عقده مع الفريق حتى عام 2025.

اللاعب صاحب الـ 24 عامًا يقدم مستوى متميز منذ بداية هذا الموسم، ما جعله عنصرًا أساسيًا في تشكيلة جوزيب جوارديولا بمنافسات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وتضاعف الاعتماد عليه في المباريات ال15 الماضية.

وشارك سيلفا لمدة 120 دقيقة في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية نهاية الشهر الماضي، الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على حساب تشيلسي.

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برناردو موتا فيجا دا سيلفا، إلتحق بصفوف السيتي في الميركاتو الصيفي 2017 من موناكو الفرنسي بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وفشل ابن أكاديمية بنفيكا في لعب الأدوار الأولى مع مانشستر سيتي خلال موسمه الأول بإنجلترا، حيث شارك كبديل في معظم المباريات الـ 35 الذين لعبهم في البريميرليج، لكنه حجز لنفسه مكان دائم في فريق جوارديولا كصانع ألعاب تارة وكجناح أيمن تارة أخرى، ليسجل خمسة أهداف في 29 جولة حتى الآن.