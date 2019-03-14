رياضة | كوفاتش: ليفربول كان منافسا قويا للغاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوفاتش: ليفربول كان منافسا قويا للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نيكولا كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ عقب الخسارة من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة بأن ليفربول يستحق التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بعد فوز الأخير في جولة إياب دور الـ16 على الفريق البافاري في ملعبه (3-1).

وقال كوفاتش في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع سبورت1: "قبل أي شيء، أود تهنئة يورجن كلوب لأنهم كانوا منافسًا قويًا للغاية".

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وأضاف: "بشكل عام، ليفربول كان الفريق الأفضل في كلتا المباراتين، كما أننا لم نحسن استغلال روبرت ليفاندوفسكي، ولم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة".

وعن الهدف الأول، قال كوفاتش: "لقد خرج نوير من مرماه لأنه لم يكن متأكدًا من قدرة رافينيا على اللحاق بالكرة قبل ساديو ماني".

واختتم كوفاتش تصريحاته قائلاً : "لم تكن فكرة جيدة لأنها تسببت في هدف لكن لا يمكن توجيه العتاب لمانويل لأنه أراد المساعدة فقط".