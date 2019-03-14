رياضة | مدرب برشلونة يتحدى: مستعدون لمواجهة أي خصم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يتحدى: مستعدون لمواجهة أي خصم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب اكتساح ليون بخمسة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الثمانية بأنهم مركزون ومستعدون لمواجهة أي خصم في البطولة.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب المباراة :" نحن متحمسون للغاية حول هذه المنافسة، وميسي أيضا متحمس".

وأضاف : "ميسي مركز للغاية، والفريق بأكمله. نحن نعرف صعوبة ومستوى المنافسين، لذلك نحن نركز بشكل كبير في هذه المنافسة".

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وتابع: "إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا وفي هذه اللحظات التوتر طبيعي. لقد قمنا بعمل ممتاز في الشوط الأول".

وأردف قائلا : "آرثر ميلو ناجح جدًا في تمرير الكرة والاحتفاظ بها".

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً : "نحن مستعدون لمواجهة أي خصم بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك. لا أحد هنا خائف".