رياضة | أول تعليق من ميسي بعد التأهل لربع نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ميسي بعد التأهل لربع نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بفوز فريقه عقب اكتساح ليون بخمسة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الثمانية وأكد أن التأهل للدور المقبل هو الحزء الأصعب الآن.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "الفريق لعب مباراة جيدة للغاية، وعندما كانت النتيجة 2-1 عرفنا كيفية ادارة المباراة".

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وأضاف : "مانشستر سيتي ويوفنتوس فريقان جيدان للغاية وآياكس فريق جيد أيضا مع الكثير من الشباب، جميع الفرق معقدة للغاية يجب أن نستعد وهذا هو الجزء الصعب الآن".

وتابع : "لعبنا من البداية على الفوز، واعتقد أن هذه المباراة هي أفضل مباراة لبرشلونة".

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً : "كريستيانو ويوفنتوس كانوا رائعين بالأمس ومفاجاة كبيرة مافعلوه، وأعتقد أن أتليتكو مدريد سيتعلم الدرس وسيكون أقوي، كريستيانو كان لديه ليلة سحرية".