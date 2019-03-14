رياضة | سيطرة انجليزية.. سقوط إسباني وهاتريك رونالدو ضمن أبرز مشاهد ثمن نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيطرة انجليزية.. سقوط إسباني وهاتريك رونالدو ضمن أبرز مشاهد ثمن نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت العديد من المفاجأت الكبرى، أبرزها خروج حامل اللقب ريال مدريد على يد أياكس الهولندي.

وشهدت مباريات دور ثمن النهائي حدث غائب منذ 10 أعوام وهو تأهل 4 أندية أنجليزية، حيث نجحت أندية مانشستر يونايتد، توتنهام، ليفربول ومانشستر سيتي في الصعود للدور القادم من تشامبيونزليج.

كما أصبح برشلونة هو الفريق الوحيد الذي يمثل الدوري الأسباني بعد خروج ريال مدريد حامل اللقب، وأتلتيكو مدريد الذي ودع البطولة أمام يوفنتوس الإيطالي.

وكانت أكبر مفاجأت دور الـ16، هي تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تألق وسجل هاتريك ليساهم في تأهل اليوفي إلى ربع النهائي بعد خسارة الفريق في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة أمام الروخي بلانكوس.

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بينما كانت أكبر نتائج ثمن النهائي من نصيب مانشستر سيتي الذي اكتسح نظيره شالكة الألماني بنتيجة 10 - 2، حيث فاز السيتي 3 - 2 في مباراة الذهاب وعاد لتكرار الفوز في مواجهة العودة لكن بسباعية نظيفة.

ونجح أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، بورتو البرتغالي وأياكس الهولندي في قلب الطاولة خلال مباراة العودة وتحقيق ريمونتادا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، روما الإيطالي وريال مدريد، حيث تغلب بورتو على ذئاب العاصمة 3 - 1 علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز روما 2 - 1.

وبنفس الطريقة انتصر أياكس على ريال مدريد 4 - 1 في "سانتياجو برنابيو"، بعد تعرضه للهزيمة 2 - 1 في مباراة الذهاب، بينما نجح الشياطين الحمر في خطف الفوز من الفريق الباريسي 3 - 1 في مباراة العودة على ملعب "حديقة الأمراء"، بعد هزيمته في لقاء الذهاب على ملعب "أولد ترافورد" بثنائية نظيفة.

وتغلب برشلونة على ليون الفرنسي 5 - 1 بمجموع المباراتين ليتأهل البارسا لربع النهائي للموسم 12 على التوالي، وصعد ليفربول على حساب بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل توتنهام على حساب بوروسيا دورتموند الألماني برباعية في مجموع المواجهتين.

وتقام قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة دوري الأبطال غد الجمعة، وسيتم من خلالها معرفة الفرق المتواجهة في الدورين المقبلين.