رياضة | ليفاندوفسكي يكشف سر توديع دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يكشف سر توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ عقب الخسارة من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة أن الأسلوب الدفاعي في المباراة اليوم هو سبب خروجهم من البطولة.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "للأسلوب الدفاعي عواقب وخيمة قد تجعلك خارج البطولة، وهذا ما حدث في مباراة اليوم".
ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأليانز ارينا، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل فان دايك الهدف الثاني للريدز من رأسية رائعة في شباك الحارس الألماني مانويل نوير في الشوط الثاني من المباراة.
وجاءت أرقام فان دايك ضد بايرن ميونخ :-
- هدف
- اسيست
- 3/3 التغلب بالكرة الهوائية
- 5 مرات خلص الكرة
- 100% نسبة قطع الكرة
- 85% نسبة التمريرات الصحيحه