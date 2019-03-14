رياضة | ليفاندوفسكي يكشف سر توديع دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يكشف سر توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ عقب الخسارة من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة أن الأسلوب الدفاعي في المباراة اليوم هو سبب خروجهم من البطولة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "للأسلوب الدفاعي عواقب وخيمة قد تجعلك خارج البطولة، وهذا ما حدث في مباراة اليوم".