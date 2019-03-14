رياضة | ومازالت العقدة مستمرة.. سواريز يفشل مجددا في التسجيل بالأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ومازالت العقدة مستمرة.. سواريز يفشل مجددا في التسجيل بالأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب برشلونة الاسباني شباك ضيفه فريق ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليتأهل البلوجرانا للدور ربع النهائي.

وحملت المباراة نبأ سار لعشاق الفريق الكاتلوني لكنها كتبت سطر جديد في مسلسل صيام الاوروجوياني لويس سواريز عن التهديف وزيارة شباك المنافسين على المستوى الأوروبي حيث حملت مباراة ليون في الذهاب والتي أقيمت في فرنسا الرقم ستة عشر على التوالي والتي فشل فيها البيستوليرو في التسجيل خارج الكامب نو.

ودائماً ما يعكس المستوى الذي يظهر به سواريز خارج الأرض مع برشلونة سجل فريقه الضعيف والذي لم ينجح في الفوز خارج الديار بمرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ أكثر من ثلاثة أعوام بل ونجح برشلونة في التسجيل ثلاثة مرات فقط خلال ستة مباريات خارج أرضهم منذ الانتصار الاخير على الارسنال 2016.

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ولم تقتصر تلك المشكلة على نتائج البلوجرانا في الفوز بالمباريات خارج الأرض فقط بل وصل الامر الى أن عدم حسم الأمور خارج الكامب نو والإعتماد على التعويض مثلما حدث في ريمونتادا باريس سان جيرمان الفرنسي جعل الفريق يخفق في تخطي دور الثمانية منذ آخر لقب حصل عليه في العام 2015.

ويرجع الهدف الاخير الذي دونه سواريز في شباك المنافسين خارج الكامب نو إلى شهر سبتمبر من العام 2015 كان ذلك ضد روما الايطالي على ملعب الأوليمبيكو لكن ما يغفر للبيستوليرو أن اللاعب كان واحد من أبرز عوامل الفوز بتحركاته السحرية وحصوله على ركلة الجزاء وصناعته الهدف الثاني لكوتينيو.

الغريب في الأمر أن سواريز يأتي في المركز الثاني خلف ليونيل ميسي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم وسبق وأن أنقذ برشلونة من الخسارة في أكثر من مباراة وقادهم للعبور والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالإطاحة بريال مدريد لكن دوري أبطال أوروبا أصبحت عقدة حقيقة.

ليبقى السؤال واضحاً ماذا ينقص لويس سواريز كي يسجل في الأبطال ؟؟