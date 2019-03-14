رياضة | رغم عدم التهديف.. صلاح ثالث أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول أمام بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم عدم التهديف.. صلاح ثالث أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول أمام بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ليفربول فوزاً مستحقاً على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل ثلاثية الريدز كلا من؛ ساديو ماني "هدفين" وفيرجيل فان ديك "هدف".

وتأهل نادي ليفربول إلى دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بصحبة كلا من؛ مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وبورتو ويوفنتوس وبرشلونة.

وحصل النجم المصري محمد صلاح على تقييم "7.9/10" من موقع "هوسكورد" رغم عدم تسجيل أهداف خلال المباراة التي شهدت تألق كبير من زميله ساديو ماني.

وفيما يلي نرصد لكم تقييم لاعبي ليفربول في مباراة بايرن ميونيخ:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر 6.2

خط الدفاع: روبرتسون 7.1 ، فان ديك 8.4، ماتيب 7.0، أرنولد 6.8

خط الوسط: جيمس ميلنر 7.1، هيندرسون 6.2، فينالدوم 6.6

خط الهجوم: صلاح 7.9، فيرمينو 6.7، ماني 9.0

البدلاء: أوريجي 6.1، لالانا 6.0، فابينهو 6.6