ألبا يفتح النار على ريال مدريد "تفاصيل"

وقال ألبا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في بعض المناطق في إسبانيا لا يقدرون ما يفعله برشلونة، لا أعتقد أنهم يفكرون في تقديرنا".
واستدرك "لكن في ظل الموسم السيء للمنافس (ريال مدريد) سيقدرون ما نفعله، هذا رأيي، أنا أقول ذلك لأنني أشعر بأن هذا يحدث، وهذه الانتقادات تزيد من حماسنا في كل عام".
وأضاف: "قلت سابقا إنني لا أحب فوز ريال مدريد بأي مباراة، وعندما يخسر كل شيء فهذا أمر جيد بالنسبة لي.. هذا شعوي منذ كنت صغيرا".
وعن عودة زيدان لتدريب الغريم الملكي، قال: "تفاجأت بعودة زيزو إلى مدريد، لن أخدعك، ليس طبيعيا أن يعود مدرب للنادي بعد رحيله بـ9 أشهر".
وواصل "نستهدف الفوز بكل البطولات، في دوري الأبطال تُوجد أفضل الأندية في أوروبا، وفي الليجا يفوز بالبطولة الفريق الأكثر تنظيما".
واختتم "أي ناد بإمكانه التغلب علينا في إحدى الليالي التي لا تكن فيها في يومك، هذا حدث الموسم الماضي، كنا المرشحين للقب، وخرجنا أمام روما (في دوري الأبطال)".
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