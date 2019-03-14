ألبا يفتح النار على ريال مدريد "تفاصيل"

فتح جوردي ألبا، مدافع برشلونة ، النار على ريال مدريد ، بعد تأهل البلوجرانا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، بالفوز على ليون بنتيجة (5-1)، على ملعب كامب نو.

وقال ألبا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في بعض المناطق في إسبانيا لا يقدرون ما يفعله برشلونة، لا أعتقد أنهم يفكرون في تقديرنا".

واستدرك "لكن في ظل الموسم السيء للمنافس (ريال مدريد) سيقدرون ما نفعله، هذا رأيي، أنا أقول ذلك لأنني أشعر بأن هذا يحدث، وهذه الانتقادات تزيد من حماسنا في كل عام".

وأضاف: "قلت سابقا إنني لا أحب فوز ريال مدريد بأي مباراة، وعندما يخسر كل شيء فهذا أمر جيد بالنسبة لي.. هذا شعوي منذ كنت صغيرا".

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وتابع "لن أقول إنني أفتقد ريال مدريد في دوري الأبطال، أنا هادئ، والجميع يبذل ما في وسعه.. ريال مدريد كان مرشحا للبطولة، لكن أياكس كان الأفضل في المباراتين، واستحق التأهل".

وعن عودة زيدان لتدريب الغريم الملكي، قال: "تفاجأت بعودة زيزو إلى مدريد، لن أخدعك، ليس طبيعيا أن يعود مدرب للنادي بعد رحيله بـ9 أشهر".

وواصل "نستهدف الفوز بكل البطولات، في دوري الأبطال تُوجد أفضل الأندية في أوروبا، وفي الليجا يفوز بالبطولة الفريق الأكثر تنظيما".

واختتم "أي ناد بإمكانه التغلب علينا في إحدى الليالي التي لا تكن فيها في يومك، هذا حدث الموسم الماضي، كنا المرشحين للقب، وخرجنا أمام روما (في دوري الأبطال)".