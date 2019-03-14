رئيس ليون يفتح النار على سواريز.. لو ميسي معنا لفعلنا هذا الشئ

هاجم جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون، اللاعب لويس سواريز مهاجم برشلونة ، معترفًا في الوقت ذاته بتأثير ليونيل ميسي في إهداء فوز عريض لناديه بنتيجة (5-1)، ليتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وصرح أولاس عبر محطة راديو "

" الفرنسية: "واجهنا صعوبة كبيرة في الشوط الأول، هناك عوامل عديدة أثرت في نتيجة اللقاء، منها إصابة حارس المرمى أنطوني لوبيز ثم القرار الغريب باحتساب ركلة جزاء، أراها غير صحيحة تماما، بل لويس سواريز يستحق البطاقة الصفراء لأنه تحايل على الحكم".

وأضاف: "كنت سعيدا برد فعل الفريق والهدف الذي سجله توسارت، إلا أن تقنية الفيديو لم تكن ناجحة في مباراة الليلة.. على مستوى المباراة لم تكن مؤثرة ولكنها عاقبت ليون كثيرا، برشلونة فريق قوي للغاية، ولكن النتيجة النهائية كان بالإمكان تقليصها كثيرا".

واستطرد: "لست خبيرا في كرة القدم بل مجرد رئيس ناد، كنت متوقعا للصعوبات التي ستواجه لاعبي ليون، ولكني راض عن أدائهم".

وأكد أولاس: "برشلونة أقوى وأفضل، ولكن إذا كان ليونيل ميسي بصفوف فريقنا لكانت النتيجة تغيرت أيضا".

وأتم تصريحاته: "الحارس البديل جورجيلين ليس على مستوى زميله أنطوني لوبيز، لقد تعرض لصدمة كبيرة، وتعرض لاختبارات عديدة، لكنه لم يصمد للنهاية".

مونت كارلو