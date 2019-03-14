ولم يستفد البايرن من تعادله السلبي في الذهاب على ملعب أنفيلد، ليسقط داخل أليانز أرينا بثلاثية.
وقال كوفاتش عقب المباراة، في تصريحات أبرزها موقع "سبورت1": "قبل أي شيء، أود تهنئة يورجن كلوب (مدرب ليفربول)، لأنهم كانوا منافسًا قويًا للغاية".
وأضاف: "بشكل عام، ليفربول كان الفريق الأفضل في كلتا المباراتين، كما أننا لم نحسن استغلال روبرت ليفاندوفسكي، ولم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة".
وعن لقطة الهدف الأول، قال: "لقد خرج من مرماه (نوير)، لأنه لم يكن متأكدًا من قدرة رافينيا على اللحاق بالكرة قبل ساديو ماني".
وأضاف: "لم تكن فكرة جيدة، لأنها تسببت في هدف، لكن لا يمكن توجيه العتاب لمانويل، لأنه أراد المساعدة فقط".
من جانبه، قال نوير: "أردت الضغط على ماني، لكنه قام بعمل رائع، بعدما استدار بجسده، وهو ما لم أتوقعه".
واعترف الحارس الدولي الألماني، بأن "انتصار ليفربول مستحق، لأننا افتقرنا للقوة اللازمة والقدرة على خلق العديد من الفرص، لذا كانت النتيجة عادلة".
واختتم: "دخلنا المباراة بحافز كبير، وكنا متحمسين بعد معادلة النتيجة في البداية، لكن الهدف الثاني كان قاتلًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ على هزيمته من ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.