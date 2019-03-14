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هذا ما قاله مدرب ليون عقب عزيمته أمام برشلونة

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الخميس 14/مارس/2019 - 03:45 ص

هذا ما قاله مدرب ليون عقب عزيمته أمام برشلونة
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أشاد برونو جينيسيو، المدير الفني لأولمبيك ليون، كثيرًا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ، الذي كان سببًا رئيسيًا في خسارة فريقه أمام بنتيجة (1-5)، اليوم الأربعاء، والخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
 
وصرح جينيسيو، عبر محطة راديو "مونت كارلو" الفرنسية: "لقد أثبت ميسي أنه واحد من أفضل لاعبي العالم، إنه عبقري، برشلونة يعتمد عليه كثيرًا، وأعتقد أنه بدأ يدخل أجواء ".
 
وفسر مدرب ليون الخسارة الثقيلة لفريقه قائلًا: "لقد اختلف الأداء على مدار المباراة، عانينا كثيرًا في الشوط الأول بشأن الضغط على برشلونة، وتحسن مستوانا نسبيا في الشوط الثاني، وعاد إلينا الأمل وتسرب الشك للمنافس لمدة ربع ساعة قبل أن ينجحوا في تسجيل الهدف الثالث".
 
وأوضح: "لقد خططنا للعب بدفاع ضاغط ومتقدم، إلا أننا لم ننجح بفضل الإمكانيات الكبيرة للاعبي برشلونة، تميزنا لبعض الوقت في الشوط الثاني ولكن بعد الهدف الثالث أصبحت المهمة مستحيلة".
 
وكان الفريقان تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "جروباما ستاديوم".
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